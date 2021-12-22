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إتمام الطرح العام لأول شركة كرة قدم في المنطقة الأسبوع الجاري

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نادي غزل المحلة مصر
شعار نادي غزل المحلة مصر
البورصة المصرية

إتمام الطرح العام لأول شركة كرة قدم في المنطقة الأسبوع الجاري

إتمام الطرح الخاص بنهاية الأسبوع الجاري بقيمة 37 مليون جنيه

دبي - العربية.نت

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أوشكت شركة "برايم كابيتال" في مصر، على الانتهاء من تنفيذ الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 37 مليون جنيه على الأقل، والذي من المقرر الانتهاء منه نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد نشرة الاكتتاب العام تمهيدًا لطرح حصة من الشركة في البورصة المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتعتزم شركة غزل المحلة لكرة القدم طرح حصة تتجاوز أكثر من 60% من رأسمالها المقرر أن يكون 200 مليون جنيه في البورصة، من خلال جمع ما يقرب من 135 مليون جنيه.

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ومن المقرر أن يصل رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم إلى 200 مليون جنيه منها 65 مليونا تمثل قيمة الحصة العينية لمساهمة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وهي حقوق انتفاع بالاستاد و3 ملاعب والاسم التجارى لمدة 20 عامًا، بينما باقى القيمة البالغة 135 مليونا تمثل حصيلة الطرح فى البورصة، منها 37 مليونا عبر اكتتاب خاص، بالإضافة إلى 98 مليونا من خلال اكتتاب عام.

وبذلك تكون شركة غزل المحلة لكرة القدم قد مهدت الطريق لشركات كرة القدم لإدراج أسهمها في البورصة المصرية، كأول فريق كرة قدم في الشرق الأوسط يدرج أسهمه في البورصة بعد أن كان لها السبق في كونها أول شركة مساهمة مصرية لنشاط كرة القدم تم تأسيسها في يناير 2021 تماشياً مع قانون الرياضة الجديد.

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