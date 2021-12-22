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مؤشرات أوروبا ترتفع مع صعود أسهم شركات توصيل الطعام

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بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

مؤشرات أوروبا ترتفع مع صعود أسهم شركات توصيل الطعام

رغم استمرار المخاوف بشأن آفاق الانتعاش العالمي

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مدفوعة بمكاسب في أسهم شركات توصيل الطعام رغم استمرار المخاوف بشأن آفاق الانتعاش العالمي في ظل زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 بسبب انتشار المتحور أوميكرون.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد أن كان قفز في الجلسة السابقة 1.4%، مسجلا أفضل يوم له منذ أسبوعين.

وارتفع سهم موقع جاست إيت تيك أواي.كوم 5.1% بعد أن أعلنت شركة توصيل الطعام عن اتفاق مع وان ستوب، وهي سلسلة متاجر بريطانية مملوكة لشركة تيسكو، لطلب الوجبات وخدمات التوصيل على منصتها، وفقاً لرويترز.

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وقفزت شركة دليفري هيرو الألمانية 6% بعد أن قالت إنها ستقلص عمليات وحدتها فودباندا في وطنها الأم بجانب بيع وحدتها في اليابان بسبب زيادة المنافسة ونقص العمالة.

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