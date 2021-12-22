مؤشرات أوروبا ترتفع مع صعود أسهم شركات توصيل الطعام

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مدفوعة بمكاسب في أسهم شركات توصيل الطعام رغم استمرار المخاوف بشأن آفاق الانتعاش العالمي في ظل زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 بسبب انتشار المتحور أوميكرون.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد أن كان قفز في الجلسة السابقة 1.4%، مسجلا أفضل يوم له منذ أسبوعين.

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وارتفع سهم موقع جاست إيت تيك أواي.كوم 5.1% بعد أن أعلنت شركة توصيل الطعام عن اتفاق مع وان ستوب، وهي سلسلة متاجر بريطانية مملوكة لشركة تيسكو، لطلب الوجبات وخدمات التوصيل على منصتها، وفقاً لرويترز.

وقفزت شركة دليفري هيرو الألمانية 6% بعد أن قالت إنها ستقلص عمليات وحدتها فودباندا في وطنها الأم بجانب بيع وحدتها في اليابان بسبب زيادة المنافسة ونقص العمالة.