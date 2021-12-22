الموافقة على طرح 30% من أسهم "الدواء للخدمات الطبية" للاكتتاب في السعودية

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، على طلب شركة الدواء للخدمات الطبية طرح 25.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وقالت الهيئة، إن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر للاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

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تأسست شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وصيدليات الدواء عام 1994 ومقرها الرئيسي بمدينة الخبر بشبكة تضم المئات من الصيدليات المنتشرة في المملكة وتتواجد صيدليات الدواء في مدن المنطقة الشرقية والوسطى، بالإضافة إلى الغربية والشمالية والجنوبية مع الاستمرار في التوسع لتغطية كافة مناطق المملكة.

كما حققت الشركة زيادة في شبكة الصيدليات التابعة لها، حيث أصبح لدى الشركة 800 فرع يغطي المناطق الوسطى والشرقية والشمالية والشمالية الغربية بالمملكة.

وذكرت الهيئة في بيانها، أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وتابعت: "لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له".

وأوضحت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.