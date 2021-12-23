أسهم اليابان تصعد للجلسة الثالثة على التوالي مقتفية أثر وول ستريت  

صعدت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، اليوم الخميس، مقتفية أثر إغلاق قوي في وول ستريت مساء، في حين عززت بيانات إيجابية من دراسة أجريت في جنوب إفريقيا بشأن المتحور أوميكرون أسهم شركات الطيران.

وقفز المؤشر نيكاي القياسي 0.83% ليغلق عند 28798.37 نقطة، مسجلا ارتفاعا لثالث جلسة على التوالي. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.91% إلى 1989.43 نقطة.

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وصعدت الأسهم في وول ستريت بدعم من بيانات اقتصادية قوية ودراسة أجريت في جنوب إفريقيا تشير إلى انخفاض احتمالات دخول المستشفيات والأعراض الخطيرة لدى المصابين بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا مقارنة بالمتحور دلتا.

وفي اليابان صعد مؤشر قطاع شركات الطيران 2.24% بفعل آمال باستمرار السفر، على الرغم من اكتشاف أول إصابة محلية بالمتحور أوميكرون.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية مدعومة بزيادة أسعار النفط، وارتفع مؤشر قطاع شركات التنقيب عن الغاز والفحم 2.28% في حين صعد مؤشر قطاع شركات التجارة 1.5%.

وقفز سهم طوكيو فودوسان هولدنغز 4.4% ليقود المكاسب على المؤشر نيكاي، بعدما وافقت شركة التطوير العقاري على بيع سلسلة متاجر طوكيو هاندز للديكور الداخلي.

وانخفض مؤشر قطاع شركات الأدوية 0.48% متأثرا بانخفاض سهم إيساي 9.06%.