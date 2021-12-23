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الدولار ينخفض مع زيادة التفاؤل بشأن توقعات الاقتصاد العالمي

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الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار ينخفض مع زيادة التفاؤل بشأن توقعات الاقتصاد العالمي

لأقل مستوى في نحو أسبوع

طوكيو - رويترز

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تراجع الدولار إلى أقل مستوى في نحو أسبوع مقابل عملات رئيسية، اليوم الخميس، مع زيادة تفاؤل المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي على الرغم من الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.08% إلى 96.032. وبلغ في وقت سابق من الجلسة 96.018 لأول مرة منذ 17 ديسمبر/كانون الأول.

واستقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند 0.72165 مقابل الدولار بعد صعوده 0.86% أمس الأربعاء.

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ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وسجل 1.3353 مقابل الدولار بعد صعوده 0.63%.

وتحسنت شهية المخاطرة منذ يوم الاثنين عندما اضطربت الأسواق بسبب فرض الحكومات إجراءات إغلاق جديدة للحد من تفشي أوميكرون.

وارتفع اليورو 0.12% إلى 1.13395 مقابل الدولار مضيفا إلى زيادة 0.33% مساء.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين الياباني وسجل 114.17 ين، ليتماسك بالقرب من أعلى مستوى في شهر سجله أمس الأربعاء عند 114.37 ين.

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