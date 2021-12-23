الذهب يتجاوز 1800 دولار ويتجه نحو ثاني مكسب أسبوعي على التوالي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في تعاملات محدودة مع نهاية العام، ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي، لكن تحسن الإقبال على المخاطرة حد بعض الشيء من مكاسبه.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1809.70 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1808 دولارات.

مادة اعلانية

وقال مايكل لانجفورد المدير في إير جايد لاستشارات الشركات، إن التداول المحدود والشراء بسبب عيد الميلاد يبقيان الذهب فوق مستوى 1800 دولار.

وارتفعت أسعار الأسهم العالمية وعائدات السندات والعملات عالية المخاطر اليوم الخميس، مع تنامي ثقة المستثمرين بدعم مؤشرات على أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا ربما يكون أخف حدة مما كان يُخشى من قبل، هذا بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية أميركية قوية.

وتعافى مؤشر الدولار قليلا، لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في أسبوع أمام العملات التي تنطوي على مخاطر أكبر، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع سعر الذهب، مدعوما بضعف الدولار، بنسبة 6% في أسبوع عطلة عيد الميلاد، فيما قد يصبح ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 22.91 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 965.28 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1886.95 دولار، مرتفعا بنحو 6% خلال الأسبوع.