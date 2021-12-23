.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الذهب يتجاوز 1800 دولار ويتجه نحو ثاني مكسب أسبوعي على التوالي

  • الخط
الذهب
الذهب
سعر الذهب

الذهب يتجاوز 1800 دولار ويتجه نحو ثاني مكسب أسبوعي على التوالي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في تعاملات محدودة مع نهاية العام، ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي، لكن تحسن الإقبال على المخاطرة حد بعض الشيء من مكاسبه.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1809.70 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1808 دولارات.

وقال مايكل لانجفورد المدير في إير جايد لاستشارات الشركات، إن التداول المحدود والشراء بسبب عيد الميلاد يبقيان الذهب فوق مستوى 1800 دولار.

أين تكمن فرص الاستثمار في 2022؟ قصص اقتصادية الأسواق العالمية أين تكمن فرص الاستثمار في 2022؟

وارتفعت أسعار الأسهم العالمية وعائدات السندات والعملات عالية المخاطر اليوم الخميس، مع تنامي ثقة المستثمرين بدعم مؤشرات على أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا ربما يكون أخف حدة مما كان يُخشى من قبل، هذا بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية أميركية قوية.

وتعافى مؤشر الدولار قليلا، لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في أسبوع أمام العملات التي تنطوي على مخاطر أكبر، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع سعر الذهب، مدعوما بضعف الدولار، بنسبة 6% في أسبوع عطلة عيد الميلاد، فيما قد يصبح ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 22.91 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 965.28 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1886.95 دولار، مرتفعا بنحو 6% خلال الأسبوع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أغنى رجل في آسيا يتحدث عن أفضل 5 كتب في عام 2021 أغنى رجل في آسيا يتحدث عن أفضل 5 كتب في عام 2021
أطباء الجيش الأميركي يبتكرون أول لقاح ضد أطباء الجيش الأميركي يبتكرون أول لقاح ضد "أوميكرون"
الأكثر قراءة
كلبة وجراؤها ينقذون رضيعة من البرد والحيوانات المفترسة كلبة وجراؤها ينقذون رضيعة من البرد والحيوانات المفترسة
فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي
سحل والدته وشنقها حتى الموت.. جريمة تهز مصر سحل والدته وشنقها حتى الموت.. جريمة تهز مصر
مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة
هذا سبب زيادة أعداد المقاهي في السعودية هذا سبب زيادة أعداد المقاهي في السعودية
لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب! لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب!
قبل أن تذهب
دراسات بريطانية جديدة حول خطورة كورونا أوميكرون
دراسات بريطانية جديدة حول خطورة كورونا أوميكرون
اكتشف المزيد