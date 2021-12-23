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الذهب يرتفع قبل عيد الميلاد مع تراجع الدولار

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الذهب يرتفع قبل عيد الميلاد مع تراجع الدولار

بعد نتائج مشجعة بشأن المتحور أوميكرون وتفاؤل متزايد حيال الآفاق الاقتصادية العالمية

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في تعاملات محدودة في نهاية العام مع تراجع الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا بعد نتائج مشجعة توصلت إليها دراسة بشأن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا وتفاؤل متزايد حيال الآفاق الاقتصادية العالمية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1806.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:55 بتوقيت غرينتش، وزاد نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع فيما قد يصبح ثاني زيادة أسبوعية على التوالي. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1807.10 دولار.

وشهدت التعاملات المبكرة في آسيا استمرار ارتفاع الأسهم العالمية بينما تراجع الدولار مع تقلص مخاوف بشأن تأثير أوميكرون وترحيب الأسواق ببيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.

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وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات منافسة تنطوي على مخاطر أكبر مما جعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى غير العملة الأمريكية.

وقال مايكل لانجفورد المدير في إير جايد لاستشارات الشركات إن التداول المحدود والشراء بسبب عيد الميلاد يبقيان الذهب فوق مستوى 1800 دولار.

وأشارت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا إلى أن خطر دخول المصابين بالسلالة أوميكرون إلى المستشفيات أو إصابتهم بأعراض خطيرة أقل مقارنة بالسلالة دلتا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 %، إلى 22.87 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 %، إلى 969.50 دولار، ونزل البلاديوم 1.5 %، إلى 1854.02 دولار.

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