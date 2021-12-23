السعودي الفرنسي كابيتال تسجل تخارجين من أصول عقارية بـ400 مليون دولار

قالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، إنها قامت بتسييل محفظتين من محافظها اللوجستية متعددة المدن في الولايات المتحدة الأميركية في صفقة بيع مجمعة بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار أميركي.

وقالت "السعودي الفرنسي كابيتال"، في بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، إن هذه المحافظ كانت موجودة في 22 سوقاً فرعياً رائداً في أنحاء الولايات المتحدة، وتم الاستحواذ عليها بالتعاون مع شركاء في المشاريع المشتركة في الولايات المتحدة نيابة عن تفويضات حسابات منفصلة تديرها السعودي الفرنسي كابيتال نيابة عن عملائها.

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وحقق المستثمرون في هذه المحافظ معدل عائد داخلي (IRR) بما يقارب الـ 73% و28% عبر المحفظتين.

تمثل هذه المبيعات ثاني وثالث تخارج للسعودي الفرنسي كابيتال بعد التخارج الأول من محفظة الخدمات اللوجستية السابقة متعددة المدن في الولايات المتحدة في نهاية عام 2019 بقيمة تقريبية تبلغ 620 مليون دولار، مسجلة معدل عائد داخلي (IRR) يبلغ ما يقارب من 15%.

منذ إطلاق برنامجها العقاري العالمي في عام 2017، استثمرت شركة السعودي الفرنسي كابيتال في أكثر من 25 أصلًا ومحفظةً في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا بقيم أصول تقريبية تزيد عن 2.9 مليار دولار.

تمتد استثمارات البرنامج العقاري الدولي للشركة عبر 15 مليون قدم مربع من مساحة التخزين في مجال الخدمات اللوجستية، و2100 شقة سكنية، و2.2 مليون قدم مربع من المساحة القابلة للتأجير في المكاتب الرئيسية والضواحي، وستة مرافق سكنية فاخرة.