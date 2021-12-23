اليوم.. انطلاق اكتتاب الأفراد المؤهلين في 272.8 ألف سهم من "جاهز"

انطلقت مرحلة اكتتاب المستثمرين المؤهلين الأفراد في طرح شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، وتستمر حتى يوم الأحد 26 ديسمبر الجاري.

وبحسب بيان سابق، فإنه تم تخصيص 272.786 ألف سهم عادي تمثل نسبة 14.4% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

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وتحدد سعر الطرح النهائي عند 850 ريالاً سعوديا للسهم الواحد.

وتمت تغطية عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) في أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات بنسبة بلغت 38.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للمستثمرين المؤهلين غير الأفراد 1.888 مليون سهم بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين الأفراد.