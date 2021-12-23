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سوق أبوظبي تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2020

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أسواق الخليج

سوق أبوظبي تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2020

مؤشر أبوظبي سجل خسارة أسبوعية بواقع 4.8%

دبي – رويترز

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الخميس، مع تراجع حدة المخاوف بشأن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا بعد أن أشارت دراسة إلى أن المتحور قد يكون أقل خطورة مما كان يعتقد.

وأفاد البحث الذي أجرته جامعة إمبريال كوليدج في لندن ونشر أمس الأربعاء، بأن خطر احتياج المرضى المصابين بالمتحور أوميكرون للبقاء في المستشفى أقل بنسبة تتراوح بين 40% و45% من المصابين بالمتحور دلتا.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.6%، مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.9% وإغلاق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في قطاع البتروكيماويات على ارتفاع 1.4%.

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كانت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، قد شهدت حالة من الاستقرار على نطاق واسع.

وقد انحسرت المخاوف بشأن التأثير المحتمل لقيود التنقل على الطلب على الوقود، بينما تركت منظمة أوبك وروسيا وحلفاؤهما الباب مفتوحا أمام احتمالية مراجعة خطتهم الخاصة بإضافة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات في يناير.

وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.6% مدفوعا بقفزة 3.4% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني، وصعود 1.1% لسهم الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

وقالت كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكس.تي.بي، فرح مراد، إن سوق دبي لا تزال قوية من حيث العوامل الأساسية ويمكن أن تتعافى على نطاق أوسع بمجرد إتاحة المزيد من البيانات حول أوميكرون.

وأنهى مؤشر أبوظبي سلسلة من الخسائر استمرت أربع جلسات، ليغلق مرتفعا 0.4% مع صعود سهم شركة اتصالات 1.2%. لكن مؤشر أبوظبي سجل خسارة أسبوعية بواقع 4.8% وهي أكبر خسارة له منذ مارس 2020.

وصعد المؤشر القطري 0.1% مدعوما بارتفاع 0.9% في سهم بنك قطر الوطني.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري 1% بعد أن قفز سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2.9%، على خلفية الإعلان عن خطط لتأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي.

وقال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إنه مدد العمل بإجراءات تخفيف تداعيات فيروس كورونا حتى يونيو 2022.

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