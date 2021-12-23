لإرضاء بكين.. تينسنت توزع أسهما بـ 16.4 مليار دولار من حصتها في "JD"

تخطط شركة تينسنت هولدينغز لتوزيع أكثر من 16 مليار دولار من أسهم شركة JD.com كأرباح لمرة واحدة، وهو تراجع مفاجئ عن شركة التجارة الإلكترونية الصينية بعد أن تحركت بكين للحد من قوة الاحتكارات التكنولوجية.

تأتي الخطوة غير المتوقعة للتخلي عن معظم حصتها في شركة التجزئة رقم "2" عبر الإنترنت في الصين، في وقت تعاقب بكين عمالقة التكنولوجيا في البلاد على السلوك المضاد للمنافسة، بما في ذلك الحفاظ على النظم البيئية المغلقة التي تفضل بعض الشركات على حساب شركات أخرى.

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وكجزء من الصفقة، سيخرج رئيس تينسنت مارتن لاو من مجلس إدارة JD اعتباراً من الخميس، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

أثار توزيع الأسهم التكهنات بأن تينسنت ربما تستعد لتقسيم ممتلكاتها في عدد كبير من الشركات، بما في ذلك بعض أكبر الأسماء التكنولوجية في الصين، حيث تركز على النمو الخارجي والساحات الجديدة مثل ميتافيرس.

وتعد شركة JD واحدة فقط ضمن العديد من الشركات المدعومة من تينسنت - بما في ذلك بيندودو Pinduoduo Inc، وعملاق النقل التشاركي ديدي غلوبال، وعملاق توصيل الطعام ميتوان - التي أصبحت تهيمن على مجالاتها الخاصة، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى النشاط الهائل الناتج عن أكثر من مليار مستخدم لتطبيقها ويشات WeChat.

ارتفع سهم تينسنت بنسبة 4.2%، في حين انخفضت أسهم JD بنسبة 7% اعتباراً من إغلاق يوم الخميس في هونغ كونغ. ومع ذلك، قد يكون بيع أسهم JD الضخم خطوة لمرة واحدة لشركة تينسنت، التي تكافح من أجل طمأنة مساهميها بعد عام مضطرب.

وكشف شخص مطلع على إدارة تينسنت أنهم قاموا بتقييم محفظتها وليس لديهم نية لتقليص حصتهم أو الخروج من استثمارات أخرى، مثل ميتوان وكايشو تكنولوجي في الأشهر المقبلة.

فيما قال المدير التنفيذي لشركة إدارة الأصول HHSC Assets، تشين دا: "لا ينبغي أن يكون سحب الاستثمارات بمثابة مفاجأة كاملة ويمكن قراءته كرد فعل على تحقيقات مكافحة الاحتكار".

تخطط تينسنت لمنح 457.3 مليون سهم من الفئة أ في جيه دي، تمثل حوالي 86.4% من إجمالي حصتها وحوالي 15% من إجمالي الأسهم المصدرة لتاجر التجزئة عبر الإنترنت، وفقاً لإيداع بورصة هونغ كونغ.

وعند إغلاق يوم الأربعاء، بلغت قيمة الأسهم في التوزيع المقترح 16.4 مليار دولار. وقالت JD في بيان منفصل، إن شركة تينسنت، التي تسيطر على حوالي 17% من جيه دي، ستمتلك ما يقرب من 2.3% من أسهم شركة التجارة الإلكترونية بعد التوزيع.

وستصنف العملية كأكبر صفقة توزيعات أرباح على المساهمين في تاريخ شركات التكنولوجيا الصينية، والتي اعتمدت منذ فترة طويلة على النمو السريع والاستثمار لإرضاء المستثمرين.

وقال عملاق الإنترنت إن استراتيجية تينسنت تتمثل في الحصول على حصص في الشركات خلال مرحلة تطويرها، والخروج من الاستثمارات لأنها تصبح قادرة على تمويل المبادرات المستقبلية بمفردها.

وتأتي الأرباح المقترحة بعد أن تعرضت أسهم التكنولوجيا الصينية لحملات حكومية صينية لأكثر من عام من التدقيق التنظيمي المكثف. وأدت الحملة، التي امتدت إلى دروس التعليم الخصوصية والألعاب والمحتوى عبر الإنترنت، إلى إبطاء النمو في شركات الإنترنت من تينسنت إلى ميتوان والمنافسة الشرسة "علي بابا غروب"، مما أجبر الشركات على الاستثمار بكثافة في محركات أرباح جديدة.

قال جاري تشينج من شركة Guosen للأوراق المالية (هونغ كونغ)، إن الشركات الأخرى مثل علي بابا قد تضطر أيضاً إلى سحب استثماراتها السابقة في بعض الشركات الناشئة الناجحة.