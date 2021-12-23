"السعودي الفرنسي" يوصي بتوزيع أرباح 8.5% عن النصف الثاني من 2021

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2021، بنسبة 8.5%، من قيمة السهم الاسمية.

وقال البنك في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن اجمالي المبلغ الموزع 1.019 مليار ريال، بحصة توزيع 0.85 ريال للسهم بعد خصم الزكاة.

مادة اعلانية

وستكون أحقية الأرباح للنصف الثاني لعام 2021م لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل اجتماع الجمعية العامة وتاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.

كان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية صافية قدرها 779.97 مليون ريال عن النصف الاول من العام المالي 2021م للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق والذي يوافق 01 /12 /1442هـ الموافق 11 /07 /2021م بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد وما يمثل 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ويبلغ مجموع صافي الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مبلغ 1.799 مليار ريال، بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 15% من القيمة الإسمية للسهم.

وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب غير المقيمين، قال البنك إن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.