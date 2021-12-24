الأسهم اليابانية تنخفض بعد اكتشاف إصابات محلية بأوميكرون

تخلى مؤشر نيكاي عن مكاسب صغيرة وانخفض، اليوم الجمعة، مع تأثر معنويات المستثمرين سلبا بأنباء عن اكتشاف أول إصابات محلية بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في طوكيو.

نزل نيكاي 0.05% ليغلق عند 28782.59 نقطة بعدما صعد بنحو 0.25%. وسجل المؤشر زيادة أسبوعية بنسبة 0.83%.

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وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13% إلى 1986.78 نقطة، وسجل زيادة أسبوعية نسبتها 0.12%.

تراجع مؤشر قطاع شركات الطيران 0.59%، في حين انخفض مؤشر قطاع السكك الحديدية 0.99%، بعد أنباء بشأن اكتشاف أربع إصابات مؤكدة بالمتحور أوميكرون في العاصمة اليابانية.

لكن حد من خسائر نيكاي زيادة سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 1.2%، وارتفاع سهم دايكين إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 1%، وصعود سهم منصة الخدمات الإعلامية إم3 بنسبة 1.15%.

وتراجع مؤشر توبكس بفعل انخفاض سهم شركة نيبون للتلغراف والهاتف (إن.تي.تي) 2.16%، فيما انخفض سهم كيينس لصناعة أجهزة الاستشعار 0.55%.