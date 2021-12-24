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الأسهم اليابانية تنخفض بعد اكتشاف إصابات محلية بأوميكرون

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تنخفض بعد اكتشاف إصابات محلية بأوميكرون

طوكيو - رويترز

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تخلى مؤشر نيكاي عن مكاسب صغيرة وانخفض، اليوم الجمعة، مع تأثر معنويات المستثمرين سلبا بأنباء عن اكتشاف أول إصابات محلية بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في طوكيو.

نزل نيكاي 0.05% ليغلق عند 28782.59 نقطة بعدما صعد بنحو 0.25%. وسجل المؤشر زيادة أسبوعية بنسبة 0.83%.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13% إلى 1986.78 نقطة، وسجل زيادة أسبوعية نسبتها 0.12%.

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تراجع مؤشر قطاع شركات الطيران 0.59%، في حين انخفض مؤشر قطاع السكك الحديدية 0.99%، بعد أنباء بشأن اكتشاف أربع إصابات مؤكدة بالمتحور أوميكرون في العاصمة اليابانية.

لكن حد من خسائر نيكاي زيادة سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 1.2%، وارتفاع سهم دايكين إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 1%، وصعود سهم منصة الخدمات الإعلامية إم3 بنسبة 1.15%.

وتراجع مؤشر توبكس بفعل انخفاض سهم شركة نيبون للتلغراف والهاتف (إن.تي.تي) 2.16%، فيما انخفض سهم كيينس لصناعة أجهزة الاستشعار 0.55%.

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