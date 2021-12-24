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بيتكوين تتخطى 50 ألف دولار.. أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين

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بيتكوين
بيتكوين

بيتكوين تتخطى 50 ألف دولار.. أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين

تقدمت أكبر عملة مشفرة بنحو 4٪ خلال اليومين الماضيين

دبي - العربية.نت

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ارتفع سعر بيتكوين إلى حوالي 51000 دولار، ولامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مدعومًا بالمشاعر الإيجابية الأوسع في الأسواق المالية.

تقدمت أكبر عملة مشفرة بنحو 4٪ خلال اليومين الماضيين، ووصلت في وقت ما إلى 51524 دولارًا اليوم الجمعة في التعاملات الآسيوية، فيما كانت عملة إيثر، ثاني أكبر رمز مشفر، بالقرب من 4100 دولار.

تحسنت شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، بدليل إغلاق قياسي لمؤشر S&P 500 يوم أمس الخميس. ويبقى أن نرى ما إذا كان انحسار السيولة في البنوك المركزية سيجلب تحديات أكبر للطلب على العملات المشفرة.

وارتفعت بيتكوين بحوالي 76٪ حتى الآن في عام 2021، وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للعام الثالث.

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