نيجيريا تجمع 608.4 مليون دولار من بيع صكوك بالسوق المحلية

قال مكتب إدارة الدين في نيجيريا، إن البلاد جمعت 250 مليار نيرة (608.4 مليون دولار) من بيع صكوك سيادية بالسوق المحلية لتمويل مشروعات للطرق.

وأضاف المكتب أن العروض على السندات الإسلامية بلغت 865 مليار نيرة من البنوك ومديري الصناديق ومستثمري التجزئة.

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وكان المكتب قد أصدر أول صكوك له بقيمة 100 مليار نيرة قبل نحو أربع سنوات لتمويل مشروعات للطرق وتعزيز سوق الدين المحلية. وجمع المكتب 362.58 مليار نيرة إجمالا من سوق الصكوك.

جعل الرئيس محمد بخاري تطوير شبكة النقل والاستثمار في شبكات الكهرباء المتقادمة أولوية لحكومته بهدف تعزيز القطاع الزراعي وغيره من القطاعات غير النفطية لخفض الاعتماد على إيرادات النفط المتناقصة. غير أن التمويل كان قيدا رئيسيا. وتقترض نيجيريا من الأسواق المحلية والدولية، وتواجه ارتفاعا في خدمة الدين.