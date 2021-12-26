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اليوم.. بدء بناء سجل الأوامر لطرح "الوسائل الصناعية" في "نمو"

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الوسائل الصناعية
شركة الوسائل الصناعية
سوق السعودية

اليوم.. بدء بناء سجل الأوامر لطرح "الوسائل الصناعية" في "نمو"

وتحديد النطاق السعري بين 16- 19 ريالاً

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة الوسائل الصناعية نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.

وقالت "فالكم"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه تم تحديد النطاق السعري بين 16 و19 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

تتمثل عملية الطرح بطرح عدد 2.5 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية، تمثل نسبة 10% من رأس المال المصدر للشركة والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

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وسيتم تخصيص عدد 2.5 مليون سهم عادي، تمثل نسبة 100% للمستثمرين المؤهلين.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى نحو 1.25 مليون سهم.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في تاريخ 26 ديسمبر 2021 وتنتهي في تاريخ 30 ديسمبر 2021.

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