تذبذب عالٍ للأسواق المالية.. هذه الأصول العقارية ستكون واعدة خلال 2022

تناول المؤسس والمدير التنفيذي The Family Office عبدالمحسن العمران في مقابلة مع "العربية" أهم التوقعات والتوجهات الاستثمارية للعام الجديد، موضحا أن حالة شد الأحزمة ستكون مسيطرة لمواجهة بعض العوامل الضاغطة.

وأطلق العمران تحذيرات من الاقتراض الكبير في العام المقبل، بسبب توقعات لحالة تصحيح، تتطلب الحذر من الأسواق المالية، لكنه نصح بضخ استثمارات في قطاع العقارات في عدد من الأسواق الآسيوية.

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وأشار إلى تحديات التضخم التي سبقت خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) فيما يتعلق بمسارات رفع الفائدة على الدولار الأميركي.

وأوضح أن متحور أوميكرون من جائحة كورونا لم يزل يشكل مصدرا للقلق للأسواق في 2022، في ضوء خيارات صعبة أمام البنوك المركزية بين كبح التضخم ودعم التعافي.

واعتبر أن مكررات الربحية لم تزل مرتفعة لمستويات هي الأعلى منذ عقود وتخطينا مستويات السيولة والنمو، وبالتالي سيكون هناك تذبذب عال في الأسواق المالية العالمية، وبالتالي "يجب ربط الأحزمة".

وأشار إلى تصاعد أداء اقتصاد الصين، خلال السنوات الـ 20 الماضية، لأن الاقتصاد الداخلي كبير جدا ومستمر في النمو، وبالتالي سيكون التضخم أقل داخليا على المستهلك وستنمو الصين باستمرار.

وشرح أن أفضل الأصول في العام المقبل، ستكون أصول المدى البعيد، والشركات القوية ذات الآفاق الإيجابية على مدى 5 سنوات مقبلة في قطاعات واعدة من التسويق الإلكتروني والمحتوى لهذه الشركات، والقطاع التكنولوجي سيواصل النمو لمعدلات تفوق 30%، كما نصح بأسواق آسيا على المستوى العقاري أو الإنشائي أو شراء مباني قائمة وإعادة طرحها في السوق.