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مكاسب أسهم قطاع الاتصالات السعودي تفوق 16 مرة مؤشر "إم إس سي آي" العالمي

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سوق الأسهم السعودية تداول مناسبة
سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

مكاسب أسهم قطاع الاتصالات السعودي تفوق 16 مرة مؤشر "إم إس سي آي" العالمي

دبي - العربية.نت

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احتل قطاع الاتصالات السعودي المرتبة السابعة كأفضل أداء بين كبرى أعضاء مجموعة العشرين، خلال الأشهر الـ11 من 2021.

وجاء الأداء المتميز لقطاع الاتصالات بدعم من ارتفاع الطلب على الخدمات اللاسلكية المدفوع بإقبال العملاء على خدمات الألياف الضوئية وكذلك صعود إيرادات وحدة أعمال الشركات، وكان لافتا وجود زيادة قاعدة مستهلكي الألياف البصرية المنزلية في معظم نتائج شركات القطاع، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وفاقت المكاسب التراكمية، المقومة بالعملة الدولارية، الخاصة بـمؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع الاتصالات السعودي خلال الأشهر الـ11 من 2021 بمقدار 16 مرة مكاسب مؤشر "إم إس سي آي" الخاص بقطاع الاتصالات لجميع دول العالم الذي حقق أرباحا هامشية بمقدار 0.47 %.

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وكانت مكاسب قطاع الاتصالات في جنوب إفريقيا الأعلى في مجموعة العشرين خلال الأشهر الـ11 من العام بـ78 %، ثم الهند 37.8 %، وأستراليا 34 %، فإندونيسيا 28 %، والمكسيك 21 %، ثم كوريا 11.20 %، والسعودية 7.91 %، تليها كندا 7.70 %، وإيطاليا 5.5 %، ثم منطقة اليورو 3.4 %.

في حين سجل قطاع الاتصالات في نصف أعضاء مجموعة العشرين خسائر خلال الأشهر الـ11 من 2021، حيث حقق مؤشر قياس أداء شركات الاتصالات المدرجة في سوق الأسهم الأميركية والبريطانية والصينية والفرنسية خسائر رأسمالية خلال التداولات الثانوية.

وبشكل عام، هناك فرص للنمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السعودية، إضافة إلى كونه ضمن الاقتصاد غير النفطي الجاري تنميته.

وتعد حملة الرقمنة المتواصلة في القطاعين العام والخاص، كجزء من رؤية 2030، حافزا إيجابيا لنمو شركات الاتصالات.

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