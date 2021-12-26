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نمو أرباح الشركات السعودية كلمة السر لأداء العام الجديد

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سوق السعودية

نمو أرباح الشركات السعودية كلمة السر لأداء العام الجديد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 0.92% إلى 11168 نقطة

دبي - العربية.نت

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا بنسبة 0.9% ليفقد 103.16 نقطة ويقفل عند مستوى 11168.3 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال.

قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد العمران، في مقابلة مع "العربية"، إن التفاؤل بمزيد من الطروحات الأولية لم يزل يبعث على التفاؤل بأداء سوق الأسهم السعودية للعام المقبل، لكنه استعرض جملة من التحديات أمام الاقتصاد العالمي في 2022 وأبرزها التضخم، واحتمالات رفع الفائدة الأميركية ومواعيد ذلك، وأسعار النفط، وتحديات سلاسل الإمداد، ومخاوف الجائحة.

واعتبر أن تحسن أداء الشركات يبشر باستمرار النمو في ضوء تقييمات مرتفعة يتطلب تعزيزها بمواصلة الأرباح وزيادة نسبة التوزيعات النقدية المهمة في جذب المستثمرين الاستراتيجيين.

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وشدد على أن نمو أرباح الشركات هو مؤشر اطمئنان لمواكبة حالة التقييمات المرتفعة لأسهمها.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 113 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 169 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وأسترا الصناعية، والوطنية، وصادرات، والعربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جبل عمر، ووقت اللياقة، وجاكو، وصدر، ونسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.66% و4.42%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والوطنية، والإنماء، ومسك، وأسترا الصناعية الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والتطويرية الغذائية، والعربية، وأسترا الصناعية، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا إلى 15.30 نقطة، ليقفل عند مستوى 26560.41 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 92 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 680 ألف سهم تقاسمتها 3641 صفقة.

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