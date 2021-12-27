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أسهم أوروبا تتراجع في تعاملات محدودة مع تصاعد القلق من الجائحة

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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتراجع في تعاملات محدودة مع تصاعد القلق من الجائحة

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات محدودة بسبب عطلة عيد الميلاد اليوم الاثنين، مع تضرر الإقبال على المخاطرة بعد أن أدى المتحور أوميكرون إلى ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بعد تباين الأسهم الآسيوية. وكانت أسهم البنوك وشركات التكنولوجيا من أكبر الخاسرين على المؤشر، في حين اتبعت أسهم شركات البترول أسعار النفط المتراجعة. وقادت قطاعات الرعاية الصحية والعقارات الارتفاعات.

وأغلقت بورصات بريطانيا وأستراليا وهونغ كونغ بسبب العطلة، في حين تستأنف البورصة الأميركية عملها اليوم بعد عطلة يوم الجمعة.

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وألغت شركات الطيران على مستوى العالم آلاف الرحلات في موسم عطلة عيد الميلاد، بسبب حالة الضبابية التي تحيط بانتشار المتحور أوميكرون.

وسجلت فرنسا معدل إصابات قياسيا بكوفيد-19 يوم الجمعة، مما دفع الحكومة لعقد اجتماع استثنائي اليوم الاثنين قد يسفر عن فرض قيود جديدة. واستقر مؤشر كاك 40 الفرنسي في التعاملات المبكرة.

وارتفع سهم شركة روش للأدوية بنسبة 1% بعد أن قالت يوم الجمعة إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية أجازت الاستخدام الطارئ لفحص منزلي سريع لكوفيد-19 من إنتاجها يمكن استخدامه من سن 14 عاماً.

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