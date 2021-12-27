.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إضافة 6 شركات إلى المؤشر الرئيسي للسوق السعودية.. و3 شركات لـ "نمو"

  • الخط
سوق الأسهم السعودية تداول مناسبة
سوق الأسهم السعودية - أرشيفية
سوق السعودية

إضافة 6 شركات إلى المؤشر الرئيسي للسوق السعودية.. و3 شركات لـ "نمو"

بدء تطبيق التعديلات الجديدة في 2 يناير 2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت "تداول" السعودية عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق، وذلك من بداية التداول يوم الأحد 2 يناير 2022.

وأضافت "تداول" في بيان، اليوم الاثنين، أنه ستتم إضافة أسهم 6 شركات إلى مؤشر السوق الرئيسية "تاسي"، فيما ستضاف 3 شركات إلى مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

وتشمل التعديلات إضافة شركة الصقر للتأمين التعاوني إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر التأمين.

هيئة سوق المال السعودية: 70 طلب طرح وإدراج في 2021 وموافقة على 29 أسواق المال سوق السعودية هيئة سوق المال السعودية: 70 طلب طرح وإدراج في 2021 وموافقة على 29

وتضاف شركة الأعمال التطويرية الغذائية، إلى مؤشر "تاسي" ومؤشر الخدمات الاستهلاكية.

كما ستضاف الشركة العربية للتعهدات الفنية، إلى مؤشر "تاسي" ومؤشر الإعلام والترفيه.

وتضمنت التعديلات إضافة مجموعة تداول السعودية القابضة، وشركة النايفات للتمويل، إلى مؤشر "تاسي" ومؤشر الاستثمار والتمويل.

كما ستتم إضافة شركة المنجم للأغذية إلى مؤشر "تاسي" ومؤشر تجزئة الأغذية، وأسهم شركات إنماء الروابي، والحاسوب للتجارة، وجروب فايف السعودية للأنابيب، إلى مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل أنت هل أنت "ملقّح بالكامل" ضد كورونا؟.. أوميكرون قد يغير ذلك!
3 أنواع من الفواكه.. تناولها بصفة يومية لتحسين الهضم 3 أنواع من الفواكه.. تناولها بصفة يومية لتحسين الهضم
الأكثر قراءة
بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا
حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر.. شاهد ما فعله المارة؟   حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر.. شاهد ما فعله المارة؟  
السلطات المصرية تستجيب لاستغاثة مريم على فيسبوك السلطات المصرية تستجيب لاستغاثة مريم على فيسبوك
الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا
بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل
المؤبد بألمانيا لعراقي سدد 34 طعنة ليقتل صديقته فاطمة المؤبد بألمانيا لعراقي سدد 34 طعنة ليقتل صديقته فاطمة
قبل أن تذهب
الحوثيون يفرجون عن 70% من سجناء القاعدة.. لماذا؟
الحوثيون يفرجون عن 70% من سجناء القاعدة.. لماذا؟
اكتشف المزيد