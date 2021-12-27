إضافة 6 شركات إلى المؤشر الرئيسي للسوق السعودية.. و3 شركات لـ "نمو"

أعلنت "تداول" السعودية عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق، وذلك من بداية التداول يوم الأحد 2 يناير 2022.

وأضافت "تداول" في بيان، اليوم الاثنين، أنه ستتم إضافة أسهم 6 شركات إلى مؤشر السوق الرئيسية "تاسي"، فيما ستضاف 3 شركات إلى مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

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وتشمل التعديلات إضافة شركة الصقر للتأمين التعاوني إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر التأمين.

وتضاف شركة الأعمال التطويرية الغذائية، إلى مؤشر "تاسي" ومؤشر الخدمات الاستهلاكية.

كما ستضاف الشركة العربية للتعهدات الفنية، إلى مؤشر "تاسي" ومؤشر الإعلام والترفيه.

وتضمنت التعديلات إضافة مجموعة تداول السعودية القابضة، وشركة النايفات للتمويل، إلى مؤشر "تاسي" ومؤشر الاستثمار والتمويل.

كما ستتم إضافة شركة المنجم للأغذية إلى مؤشر "تاسي" ومؤشر تجزئة الأغذية، وأسهم شركات إنماء الروابي، والحاسوب للتجارة، وجروب فايف السعودية للأنابيب، إلى مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).