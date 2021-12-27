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بورصة طوكيو تغلق منخفضة جراء مخاوف أوميكرون وتراجع سوفت بنك

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نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

بورصة طوكيو تغلق منخفضة جراء مخاوف أوميكرون وتراجع سوفت بنك

طوكيو - رويترز

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أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الاثنين، مع قيادة مجموعة سوفت بنك للخسائر في وقت فاق الأثر السلبي للمخاوف بشأن تداعيات المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الأثر الإيجابي للمكاسب في أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل.

وتراجع مؤشر نيكاي القياسي 0.37% ليغلق عند 28676.46 نقطة، في حين هبط توبكس الأوسع نطاقا 0.45% إلى 1977.90 نقطة.

وانخفض سهم سوفت بنك المتخصص في الاستثمار في صناعة التكنولوجيا حول العالم 2.96%، على خلفية تقارير عن سعي بنك كريدي سويس للحصول على معلومات من خلال المحاكم الأميركية، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية في بريطانيا ضد الشركة اليابانية لاسترداد أموال بعينها.

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وبلغ حجم الأسهم المتداولة على المؤشر الرئيسي لبورصة طوكيو للأوراق المالية 0.78 مليار، مقارنة بمتوسط ​​1.19 مليار على مدى 30 يوما مضت.

وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا، فارتفع سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطتان بالرقائق 2.09% و0.83% على التوالي. وزاد سهم مجموعة سوني المصنعة للألعاب 0.67% في حين ارتفع سهم تيرومو لصناعة المعدات الطبية 0.47%.

وكان سهم فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس على رأس قائمة الخاسرين على مؤشر نيكاي، حيث تراجع 1.75%.

وانخفض سهم نيتوري لإدارة سلسلة متاجر بيع الأثاث 6.53%، وتراجع سهم ريوهين كيكاكو لمتاجر التجزئة 1.59%.

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