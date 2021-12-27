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ستاندرد آند بورز 500 يصعد لمستوى مرتفع بفضل بيانات التجزئة

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وول ستريت

ستاندرد آند بورز 500 يصعد لمستوى مرتفع بفضل بيانات التجزئة

بعدما أكدت مبيعات التجزئة القوية على متانة الاقتصاد

دبي - العربية.نت

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وصل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى مستوى قياسي بعد فتح السوق الاثنين، بعدما أكدت مبيعات التجزئة القوية على متانة الاقتصاد، وغطت على المخاوف من إلغاء الرحلات بسبب المتحور أوميكرون في بداية أسبوع التداول الأخير لهذا العام.

وبعد دقائق من دق جرس الفتح، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 22.82 نقطة أو 0.48% إلى 4748.61 نقطة، كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 114.80 نقطة أو 0.32% إلى 36065.36.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 78.09 نقطة أو 0.50% إلى 15731.46 نقطة.

تشكل توجهات البنوك المركزية المقبلة حالة من عدم اليقين في الأسواق، خاصة أن أسعار الفائدة ستبقى على الرغم من خطط رفعها قريبة من الصفر في 2022.

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