سوق السعودية.. مشتريات الأجانب تناهز مليار ريال خلال أسبوع

أكد رئيس المشورة في GIB Capital، عبدالله الحامد، في مقابلة مع "العربية" أن آفاق تنامي الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم السعودية تبعث على التفاؤل بالمزيد من هذه التدفقات.

وأشار الحامد إلى تسجيل حوالي مليار ريال من الشراء الصافي من قبل تداولات الأجانب خلال الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر 2021 معبرا عن تفاؤله لأداء السوق في العام المقبل.

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بشأن طروحات الأسهم، قال الحامد إن السوق تنتظر تأكيدات للنمو وللتقييمات العادلة، أو التقييمات المستمدة من أداء السوق ككل، ومدى القدرة على تحقيق ربحية قابلة للنمو في المراحل المقبلة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا بنسبة 0.06% ليفقد 7.26 نقطة ويقفل عند مستوى 11161.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليار ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق وكالة الأنباء السعودية 138 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات: وفرة، ودار الأركان، والدرع العربي، والشرقية للتنمية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الوطنية، وأسترا الصناعية، والإنماء طوكيو م، وصدر، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.96% و3.56%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، وإعمار الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والراجحي، ووفرة، والمصافي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا إلى 323.47 نقطة ليقفل عند مستوى 26236.94 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 100 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 720 ألف سهم، تقاسمتها 4629 صفقة.