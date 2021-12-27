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"كاتليست" للعربية: تدفقات الاستثمار الأجنبي ستتواصل للمنطقة العربية

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اقتصاد

"كاتليست" للعربية: تدفقات الاستثمار الأجنبي ستتواصل للمنطقة العربية

ماجد شوقي: الإجراءات الحكومية ستلعب دوراً جوهرياً بجذب التدفقات الجديدة

دبي - العربية.نت

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اعتبر الشريك ورئيس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز ماجد شوقي، في مقابلة مع "العربية" أن الإجراءات الحكومية التي اتخذتها دول المنطقة لدعم اقتصاداتها ستلعب دورا جوهريا في جذب الاستثمارات في العام المقبل.

وأضاف شوقي أن المنطقة العربية، كانت من المناطق التي واصلت تلقي الاستثمارات الأجنبية، برغم من تداعيات الجائحة، مبينا أن الاستثمارات العابرة المباشرة، باتت نوعية وليست جغرافية، مثل استثمارات التنمية المستدامة والبيئة ودعم جهود حماية المناخ.

وأشار إلى تأثير سلبي لإجراءات مواجهة أوميكرون في الدول الأوروبية، لكنه اعتبر أن الطروحات الأولية، واللجوء للسندات الخضراء، على مستوى الدول العربية، ستكون عوامل إيجابية بجذب المزيد من التدفقات المالية للمنطقة.

وبشأن الاقتصاد المصري، قال شوقي إن السوق المصرية شهدت عددا من الاستحواذات تعكس قدرة القطاع الخاص، على تصدر مشهد النمو، وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

يذكر أن توجهات البنوك المركزية المقبلة تشكل حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية بخاصة أن أسعار الفائدة ستبقى على الرغم من خطط رفعها قريبة من الصفر في 2022.

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