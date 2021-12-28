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أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع

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أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع

الفضة استقرت عند 22.94 دولار للأوقية

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع، الاثنين، حيث غطى تجدد المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي، بسبب زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون، على أثر ارتفاع الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.50 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 17 ديسمبر/كانون الأول عند 1813.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2 %، عند التسوية إلى 1808.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته خلال أسبوع تقريبا، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت الفضة عند 22.94 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.7%، إلى 967.43 دولار.

وصعد البلاديوم 0.1 %، إلى 1950.24 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

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