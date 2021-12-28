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أسهم "كلارينت" و"باسف" تقفز بعد إعلان صفقة استحواذ

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كلارينت
كلارينت السويسرية ستشتري أصولا من منافستها الألمانية باسف
الأسهم الأوروبية

أسهم "كلارينت" و"باسف" تقفز بعد إعلان صفقة استحواذ

الأسهم الأوروبية تصعد لأعلى مستوى في 5 أسابيع

فرانكفورت - رويترز

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صعدت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أسابيع الثلاثاء بعد أن عززتها تحقيق مكاسب قياسية في وول ستريت وذلك على الرغم من استمرار المخاوف المرتبطة بالمتحور أوميكرون مع تشديد فرنسا قيود المكافحة في حين زادت الإصابات في إسبانيا وبريطانيا.

زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بعد ارتفاع 0.6% في الجلسة السابقة ليسجل أعلى ارتفاع في أكثر من شهر.

ظلت شهية المخاطرة قوية قرب نهاية العام حسب ما ذكر محللون، على الرغم من تهديد المتحور أوميكرون بعرقلة الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من تباطؤ النمو وأزمات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار.

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تصدرت أسهم القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والشركات الصناعية المكاسب، في حين صعدت كافة القطاعات تقريبا.

قالت شركة كلارينت السويسرية لصناعة الكيماويات المتخصصة، إنها ستشتري أصولا من منافستها الألمانية باسف في أميركا الشمالية في صفقة قيمتها 60 مليون دولار ستساعد في نمو نشاطها المستدام.

ارتفع سهم باسف 1% في حين زاد سهم كلارينت 0.6%. كما ارتفع سهم تليكوم إيطاليا 0.6% بعدما أعلنت وزارة إيطالية أنها ستستخدم اقتراحا قدمه كونسورتيوم يشمل الشركة كخطة في عطاء الحوسبة الذي ستطلقه في الأسابيع الأولى من 2022.

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