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أونصة الذهب تتجه لتسجيل أول تراجع سنوي في 3 أعوام

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الذهب

أونصة الذهب تتجه لتسجيل أول تراجع سنوي في 3 أعوام

رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group للعربية: الأونصة ستهبط دون 1750 دولاراً

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في تداولات اليوم في وقت سجلت الإصابات بمتحور أوميكرون أرقاما قياسية حول العالم، فمن المتوقع أن تسجل أسعار الذهب تراجعا سنويا هو الأول منذ ثلاثة أعوام، حيث تلامس خسائرها السنوية الخمسة في المئة هذا العام.

وتوقع محللون أن ينحصر نطاق سعر أونصة الذهب في الوقت المنظور بين 1750 دولارا و1820 دولارا.

توقع رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group رائد الخضر في مقابلة مع "العربية" أن يتعرض الذهب لضغط شديد من تشديد السياسات النقدية، وبالتالي تسجيل هبوط في المعدن الأصفر.

وقال إن الارتفاعات التي شهدها الذهب هي ارتفاعات تضخمية، وسط تدفقات نقدية أقل على الصناديق المالية المتداولة بالذهب، مرجحا أن تبهط الأونصة عن 1750 دولارا للأونصة في أول شهرين من العام المقبل.

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