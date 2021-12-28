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الليرة التركية تتراجع 1.7% بعد مكاسب قياسية الأسبوع الماضي

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الليرة التركية (فرانس برس)
الليرة التركية
الليرة التركية

الليرة التركية تتراجع 1.7% بعد مكاسب قياسية الأسبوع الماضي

الليرة ارتفعت 50% في الأسبوع الماضي بعد تدخلات حكومية

أنقرة – رويترز

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تراجعت الليرة التركية 1.7% اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها الكبيرة التي تكبدتها أمس ومبددة المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وسط قلق بشأن السياسة النقدية في البلاد.

تراجعت الليرة 1.7% إلى 11.9 ليرة للدولار، بعد أن انخفضت إلى 11.949 ليرة للدولار.

وعلى الرغم من مكاسبها الكبيرة الأسبوع الماضي، خسرت الليرة 37% من قيمتها أمام الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام.

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وارتفعت الليرة بأكثر من 50% الأسبوع الماضي بعد تدخلات حكومية في السوق بمليارات الدولارات وتحرك الحكومة لحماية الودائع.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إجراء يحفز المودعين على تحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية لليرة، على أن تعوضهم الخزانة العامة والبنك المركزي عن الخسائر المتعلقة بتراجع قيمة العملة.

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