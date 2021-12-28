.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الين يهبط لأدنى مستوى في شهر مع تراجع عملات الملاذ الآمن

  • الخط
الين الياباني
الين الياباني
عملات أجنبية

الين يهبط لأدنى مستوى في شهر مع تراجع عملات الملاذ الآمن

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجع الين الياباني اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ قرابة شهر أمام الدولار الأميركي، مع انقلاب التيار على عملات الملاذ الآمن بعد صعود بورصة وول ستريت إلى مستوى قياسي، الأمر الذي غطى على المخاوف من المتحور أوميكرون.

هبطت العملة اليابانية إلى 114.935 ين مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 26 نوفمبر، قبل أن تتحسن إلى نحو 114.80 ين بفضل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل.

وواصل الدولار الذي يعتبر أيضا من الملاذات الآمنة، التأرجح فوق أدنى مستويات التداول الأخيرة مقابل سلة من العملات المناظرة له.

أسعار النفط تقترب من عتبة الـ 80 دولارا مع تراجع مخاوف أوميكرون طاقة أسعار النفط أسعار النفط تقترب من عتبة الـ 80 دولارا مع تراجع مخاوف أوميكرون

ولم تلق العملة الأميركية سوى دعم محدود من التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة في مارس.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه أمام ست عملات رئيسية، مقارنة بجلسة التعامل السابقة ليستقر على 96.078.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى مستوى قياسي يوم الاثنين، بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية قوية وخففت من حدة المخاوف من أن يفسد انتشار المتحور أوميكرون الانتعاش الاقتصادي.

وظل الجنيه الإسترليني، الذي يرتفع عادة مع تحسن المعنويات، يتأرجح غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ شهر الذي سجله الليلة الماضية عند 1.3445 دولار.

واستقر اليورو قرب أعلى مستويات نطاقه مقابل العملة الأميركية هذا الشهر، فلم يطرأ عليه تغيير عن يوم الاثنين عند 1.13255 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. عراك ولكمات بين النواب تحت قبة البرلمان الأردني شاهد.. عراك ولكمات بين النواب تحت قبة البرلمان الأردني
صلح على الهواء.. بهاء سلطان يعود للغناء! صلح على الهواء.. بهاء سلطان يعود للغناء!
الأكثر قراءة
الكاميرا ترصد واقعة مثيرة بين امرأة ورجل دين إيراني الكاميرا ترصد واقعة مثيرة بين امرأة ورجل دين إيراني
بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل
الشرطة البريطانية تعتذر لعائلة لاعب اتحاد جدة السابق بعد مقتله الشرطة البريطانية تعتذر لعائلة لاعب اتحاد جدة السابق بعد مقتله
قصة أشهر رافض للقاح في أوروبا.. وكيف توفي بكورونا قصة أشهر رافض للقاح في أوروبا.. وكيف توفي بكورونا
كورونا يطوي عامه الثاني.. وتحذير من كورونا يطوي عامه الثاني.. وتحذير من "جائحة مزدوجة"
بدءاً من اليوم.. موجة أمطار تجتاح هذه المدن السعودية بدءاً من اليوم.. موجة أمطار تجتاح هذه المدن السعودية
قبل أن تذهب
طالبان تسمح للمرأة بالحركة مسافة 72 كيلومترا وحدها فقط
طالبان تسمح للمرأة بالحركة مسافة 72 كيلومترا وحدها فقط
اكتشف المزيد