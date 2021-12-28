تقلبات بيتكوين تعود مجدداً.. خسرت 4.5% دون 50000 دولار

انخفض سعر عملة بيتكوين إلى ما دون 50000 دولار، اليوم الثلاثاء، وهو مستوى يرى بعض المحللين أنه محور رئيسي لتقييم توقعات أكبر عملة مشفرة لعام 2022.

تراجعت بيتكوين بنسبة 4.5% في تعاملات آسيا وتم تداولها عند حوالي 49100 دولار اعتبارًا من الساعة 1:10 مساءً في سنغافورة. وطغى اللون الأحمر أيضاً على "إيثر"، ثاني أكبر عملة مشفرة ومؤشر بلومبرغ غالاكسي للتشفير.

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انسحب المستثمرون من أكثر زوايا المضاربة في الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة، قلقاً من أن انحسار مد تحفيز البنوك المركزية الذي يمكن أن يسبب عراقيل للأسواق، فيما يبقى مدى تعرض بيتكوين وعالم التشفير الأوسع لهذا الخطر موضوع نقاش ساخن.

بالنسبة لـ"بيتكوين"، بشكل عام، لا يوجد "أي شيء يدعو للقلق في هذه المرحلة"، كما قال فيجاي أيار، نائب رئيس تطوير الشركات في بورصة العملات المشفرة Luno في سنغافورة.

وأضاف أن التوجه الافتراضي للعملة سيظل "صعوديًا إذا استمر مستوى 48000 دولار إلى 49000 دولار"، وفق ما نقلته بلومبرغ.

تشير الدراسات الفنية إلى نقطة تحول بالنسبة لـ"بيتكوين" بعد التراجع عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند قرابة 69000 دولار في نوفمبر، مما قلص تقدمها منذ عام حتى تاريخه إلى حوالي 70٪.

على سبيل المثال، تُظهر دراسة باستخدام Bollinger bands - وهي طريقة شائعة للنظر في التقلبات - أن العملة الافتراضية قد لمست النطاق العلوي في الأسبوع الماضي، لكنها فشلت في الإغلاق فوقه. بالنسبة للبعض، يشير ذلك إلى أن بيتكوين تواجه صعوبة في تحقيق مكاسب على المدى القصير.

الرموز الصغيرة مثل Solana وCardano وPolkadot وDogecoin، فقدت أيضاً بعض الأرضية اليوم الثلاثاء، وفقًا لمتتبع CoinGecko.