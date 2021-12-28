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مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز 1.4% فوق 11315 نقطة

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سوق السعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز 1.4% فوق 11315 نقطة

محمد مكني: مؤشرات عام 2021 عكست تجاوز اقتصاد المملكة لضغوط الجائحة

دبي - العربية.نت

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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 1.38% ليكسب 154.28 نقطة، ويقفل عند مستوى 11315.32 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال.

وقال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام الدكتور محمد مكني، في مقابلة مع "العربية" إن عودة النشاط الاقتصادي، ميزت تعامل المملكة مع الجائحة، بحيث سجلت المؤشرات وميزانية الدولة، أرقاما تبعث على التفاؤل، وتعكس النجاحات التي تحققت خلال العام 2021، بجانب تخفيف الاحترازات التي ساعدت في دعم النشاط الاقتصادي.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 163 شركة ارتفاعًا في قيمتهان فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

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كانت أسهم شركات: أسترا الصناعية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وزجاج، وأميانتيت، وأكوا باور الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: دراية ريت، والأهلي ريت1، وتْشب، والرياض ريت، والواحة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.20% و2.50%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والجزيرة، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع الأكثر نشاطاً بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ووفرة، ودار الأركان، وسابك، وأكوا باور الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا إلى 467.82 نقطة، ليقفل عند مستوى 26704.76 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 130 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 850 ألف سهم، تقاسمتها 4694 صفقة.

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