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مؤشر 500 S&P يسجل مستوى قياسيا مرتفعا مع انحسار مخاوف أوميكرون

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وول ستريت كورونا مناسبة
متداول للأسهم في وول ستريت
وول ستريت

مؤشر 500 S&P يسجل مستوى قياسيا مرتفعا مع انحسار مخاوف أوميكرون

معززا مكاسبه المسجلة على مدار 4 جلسات سابقة

نيويورك - رويترز

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سجل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأميركية مستوى قياسيا مرتفعا عند الفتح الثلاثاء، معززا مكاسبه التي سجلها على مدار الجلسات الأربع السابقة، وسط أحجام تداول ضعيفة مع تجاهل المستثمرين تعطلات السفر وإغلاقات للمتاجر بسبب انتشار المتحور أوميكرون.

بدأ المؤشر القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.09% إلى 4795.49 نقطة.

ارتفع المؤشر داو جوز الصناعي 0.61 نقطة إلى 36302.99 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 23.94 نقطة، أو 0.15% إلى 15895.20 نقطة.

صعدت أسعار الذهب بشكل طفيف في تداولات اليوم في وقت سجلت الإصابات بمتحور أوميكرون أرقاما قياسية حول العالم، فمن المتوقع أن تسجل أسعار الذهب تراجعا سنويا هو الأول منذ ثلاثة أعوام، حيث تلامس خسائرها السنوية الخمسة في المئة هذا العام.

توقع محللون أن ينحصر نطاق سعر أونصة الذهب في الوقت المنظور بين 1750 دولارا و1820 دولارا.

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