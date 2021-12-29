.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم البنوك ومتاجر التجزئة تدعم بورصات أوروبا وسط تعاملات محدودة

  • الخط
بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم البنوك ومتاجر التجزئة تدعم بورصات أوروبا وسط تعاملات محدودة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء، مدعومة بأسهم البنوك ومتاجر التجزئة على الرغم من المخاوف التي أثارها ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 حول التوقعات الاقتصادية للعام الجديد.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% صباحاً مع ارتفاع أسهم متاجر التجزئة والبنوك وشركات السفر بما بين 0.3% و1.3%. وكان المؤشر قد سجل في الجلسة الماضية أعلى مستوى منذ خمسة أسابيع.

كان المؤشر كاك 40 الفرنسي قد سجل مستوى قياسيا كذلك، لكنه استقر في التعاملات المبكرة بعد أن بلغت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في فرنسا خلال 24 ساعة، 179807 حالات أمس الثلاثاء، وهو من أعلى أعداد الإصابة اليومية على مستوى العالم منذ بدء الجائحة.

أسهم اليابان تتراجع عن أعلى مستوياتها منذ شهر تأثراً بـ"وول ستريت" أسواق المال أسهم اليابان أسهم اليابان تتراجع عن أعلى مستوياتها منذ شهر تأثراً بـ"وول ستريت"

وقفز مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1%، مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع احتمالات فرض إغلاق قبل بداية العام الجديد.

واستقر المؤشر الإسباني بعد يوم من إقرار البرلمان الموازنة العامة لسنة 2022، وخطة إنفاق ضخمة قد تكون واحدة من أكبر خطط الإنفاق في تاريخ البلاد، فيما ارتفع سهم بنك بي.بي.إي.آر، خامس أكبر بنك في إيطاليا، 1.7%، بعد موافقته على تعيين 550 موظفا جديدا وتحويل 300 تعاقد مؤقت إلى تعاقدات دائمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة
توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية
الأكثر قراءة
شاهد.. صاعقة من السماء تصطاد رجلا في الشارع شاهد.. صاعقة من السماء تصطاد رجلا في الشارع
القبض على المفحط الذي تسبب في إصابة معلمة ووفاة ابنتيها القبض على المفحط الذي تسبب في إصابة معلمة ووفاة ابنتيها
داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه
نبأ سار من أميركا بشأن مصابي أوميكرون نبأ سار من أميركا بشأن مصابي أوميكرون
شاهد.. عبدالله السدحان يتعرض لإصابة بالغة في الوجه شاهد.. عبدالله السدحان يتعرض لإصابة بالغة في الوجه
مبابي: لن أذهب إلى ريال مدريد.. أريد الاستمتاع بميسي مبابي: لن أذهب إلى ريال مدريد.. أريد الاستمتاع بميسي
قبل أن تذهب
كندا تفرض قيودا أكثر شدة لمواجهة الانتشار السريع لأوميكرون
كندا تفرض قيودا أكثر شدة لمواجهة الانتشار السريع لأوميكرون
اكتشف المزيد