أسهم البنوك ومتاجر التجزئة تدعم بورصات أوروبا وسط تعاملات محدودة

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء، مدعومة بأسهم البنوك ومتاجر التجزئة على الرغم من المخاوف التي أثارها ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 حول التوقعات الاقتصادية للعام الجديد.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% صباحاً مع ارتفاع أسهم متاجر التجزئة والبنوك وشركات السفر بما بين 0.3% و1.3%. وكان المؤشر قد سجل في الجلسة الماضية أعلى مستوى منذ خمسة أسابيع.

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كان المؤشر كاك 40 الفرنسي قد سجل مستوى قياسيا كذلك، لكنه استقر في التعاملات المبكرة بعد أن بلغت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في فرنسا خلال 24 ساعة، 179807 حالات أمس الثلاثاء، وهو من أعلى أعداد الإصابة اليومية على مستوى العالم منذ بدء الجائحة.

وقفز مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1%، مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع احتمالات فرض إغلاق قبل بداية العام الجديد.

واستقر المؤشر الإسباني بعد يوم من إقرار البرلمان الموازنة العامة لسنة 2022، وخطة إنفاق ضخمة قد تكون واحدة من أكبر خطط الإنفاق في تاريخ البلاد، فيما ارتفع سهم بنك بي.بي.إي.آر، خامس أكبر بنك في إيطاليا، 1.7%، بعد موافقته على تعيين 550 موظفا جديدا وتحويل 300 تعاقد مؤقت إلى تعاقدات دائمة.