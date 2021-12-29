أسهم اليابان تتراجع عن أعلى مستوياتها منذ شهر تأثراً بـ"وول ستريت"

تراجع مؤشر نيكاي الياباني، اليوم الأربعاء، عن أعلى مستوياته منذ شهر، والذي سجله في الجلسة السابقة، بعد أن حذت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية حذو نظيراتها الأميركية بالهبوط.

وانخفض مؤشر نيكاي القياسي 0.56% مسجلاً 28906.88 نقطة عند الإقفال. وكان المؤشر قد ارتفع خلال تعاملات أمس الثلاثاء إلى 29121.01 نقطة، وهو مستوى لم يشهده منذ 26 نوفمبر.

مادة اعلانية

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.30%.

وكانت أسهم شركات الرقائق من بين الأسوأ أداء، فتراجع سهم طوكيو إلكترون 0.97%، كما انخفض سهم تريند مايكرو 2.99% وهبط سهم أدفانتست 1.63%.

وفي الليلة الماضية، انخفض مؤشر ناسداك الذي تقوده أسهم شركات التكنولوجيا 0.48%، مع توقف قوة دفع رفعت الأسهم الأميركية على مدى أربع جلسات.