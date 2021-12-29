.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الموافقة على إدراج مباشر لشركتين في "نمو".. وأخرى تطرح 25% للاكتتاب

  • الخط
هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

الموافقة على إدراج مباشر لشركتين في "نمو".. وأخرى تطرح 25% للاكتتاب

"عزم السعودية للاتصالات" و"المركز الآلي" تدرجان أسهمهما في سوق "نمو"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقتها على تسجيل أسهم شركتي "عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات" و"المركز الآلي السعودي" لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وأفادت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، بأن قرار الموافقة على الإدراج المباشر للشركتين نص على اقتصار تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وتابعت الهيئة: "سوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج".

هيئة السوق تعتمد الطرح العام لـ 30 مليون سهم من "السعودية لتمويل المساكن" أسواق المال سوق السعودية هيئة السوق تعتمد الطرح العام لـ 30 مليون سهم من "السعودية لتمويل المساكن"

وبحسب بيان الهيئة، يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المدرجة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في مستند التسجيل. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند التسجيل، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

في بيان آخر، وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على تسجيل وطرح 5 ملايين سهم للشركة الطبية العربية العالمية القابضة تمثل 25% من رأسمالها في السوق الموازية.

وأوضحت الهيئة أن طرح "الطبية العربية" سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وذكرت أن موافقة الهيئة على طلبات الشركات الثلاث ستكون نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال إدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة
توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية
الأكثر قراءة
القبض على المفحط الذي تسبب في إصابة معلمة ووفاة ابنتيها القبض على المفحط الذي تسبب في إصابة معلمة ووفاة ابنتيها
شاهد.. صاعقة من السماء تصطاد رجلا في الشارع شاهد.. صاعقة من السماء تصطاد رجلا في الشارع
داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه
نبأ سار من أميركا بشأن مصابي أوميكرون نبأ سار من أميركا بشأن مصابي أوميكرون
مبابي: لن أذهب إلى ريال مدريد.. أريد الاستمتاع بميسي مبابي: لن أذهب إلى ريال مدريد.. أريد الاستمتاع بميسي
شاهد.. عبدالله السدحان يتعرض لإصابة بالغة في الوجه شاهد.. عبدالله السدحان يتعرض لإصابة بالغة في الوجه
قبل أن تذهب
دراسة: أوميكرون سيزيح سلفه الأخطر متحور دلتا
دراسة: أوميكرون سيزيح سلفه الأخطر متحور دلتا
اكتشف المزيد