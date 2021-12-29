الموافقة على إدراج مباشر لشركتين في "نمو".. وأخرى تطرح 25% للاكتتاب

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقتها على تسجيل أسهم شركتي "عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات" و"المركز الآلي السعودي" لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وأفادت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، بأن قرار الموافقة على الإدراج المباشر للشركتين نص على اقتصار تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

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وتابعت الهيئة: "سوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج".

وبحسب بيان الهيئة، يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المدرجة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في مستند التسجيل. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند التسجيل، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

في بيان آخر، وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على تسجيل وطرح 5 ملايين سهم للشركة الطبية العربية العالمية القابضة تمثل 25% من رأسمالها في السوق الموازية.

وأوضحت الهيئة أن طرح "الطبية العربية" سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وذكرت أن موافقة الهيئة على طلبات الشركات الثلاث ستكون نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال إدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.