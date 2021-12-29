اليورو يتراجع وتزايد الإقبال على المخاطرة يهوي بالين

تراجع اليورو في تعاملات محدودة خلال عطلة عيد الميلاد اليوم الأربعاء، ودفع الدولار الين للهبوط لأدنى مستوياته في شهر، إذ تغاضى المستثمرون عن ارتفاع حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون مع تجدد الإقبال على المخاطرة.

وارتفع الدولار الأسترالي مع صعود الأسهم، لكن اليورو خالف الاتجاه متراجعا 0.2% إلى 1.1287 دولار في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى 96.321.

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ومع غياب العديد من المتعاملين بسبب عطلات عيد الميلاد ورأس السنة، يقول المحللون إن من الصعب تفسير التحركات، لكن المحرك الرئيسي للأسواق هذا الأسبوع كان استمرار التفاؤل بأن المتحور أوميكرون لن يخرج الانتعاش الاقتصادي عن مساره.

ارتفع الدولار أمام الين الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة بنسبة 0.1% إلى 114.98 ين للدولار، وهو أقوى مستوياته منذ أواخر نوفمبر. ونزل الإسترليني 0.1% إلى 1.3420 دولار وارتفع 0.1% أمام اليورو إلى 84.14 بنسا.

في تركيا انخفضت الليرة بأكثر من 2% إلى نحو 12 ليرة للدولار.

وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة خسرت بيتكوين نحو 6% من قيمتها لتسجل 47300 دولار، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، متخلية عن مكاسبها التي حققتها هذا الأسبوع. وتراجع سعر إيثر نحو 6% إلى 3760 دولارا.