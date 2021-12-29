.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عام مبشّر لأونصة الذهب.. هل تلامس 2000 دولار خلال 2022؟

  • الخط
الذهب

عام مبشّر لأونصة الذهب.. هل تلامس 2000 دولار خلال 2022؟

رئيس تارجت للاستثمار للعربية: الضغوط التضخمية ستكون المحرك الرئيس للمعدن الأصفر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، في مقابلة مع "العربية" أن المحرك الرئيسي لصعود الذهب في المرحلة الحالية، وفي عام 2022 سيكون الضغوط التضخمية المستمرة.

وتوقع أن تصل أونصة الذهب في التقديرات المرتفعة إلى 2000 دولار.

وقال رئيس شركة تارجت إن الضغوط التضخمية المستمرة، تُظهر الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، المتوقع لها الصعود في العام الجديد، لنصل إلى مستويات 1% في الولايات المتحدة.

لكنه نبه إلى المعدلات الحقيقية للفائدة التي يمكن أن تظل في المساحة السلبية أو قريبة من الصفر وهذا يؤثر إيجابا على الذهب، موضحا أن حيازات الصناديق المتداولة بدأت تسجل مسارا إيجابيا بعد مرحلة سالبة نشأت منذ يوليو الماضي.

ووصف العملات الرقمية، بأنها صاحبة وأكبر مكسب أمام الدولار في عام 2021، متوقعا أن تكون حركة النزوح من الذهب لو حصلت في العام الجديد، متجهة إلى الأسهم استنادا إلى توقعات انتعاش مرتقب بأسواق الأسهم ربما يكون أقوى مما يجري في العملات الرقمية، ونظرا للتطلع إلى نتائج أفضل للشركات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة
توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية
الأكثر قراءة
القبض على المفحط الذي تسبب في إصابة معلمة ووفاة ابنتيها القبض على المفحط الذي تسبب في إصابة معلمة ووفاة ابنتيها
شاهد.. صاعقة من السماء تصطاد رجلا في الشارع شاهد.. صاعقة من السماء تصطاد رجلا في الشارع
داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه
نبأ سار من أميركا بشأن مصابي أوميكرون نبأ سار من أميركا بشأن مصابي أوميكرون
مبابي: لن أذهب إلى ريال مدريد.. أريد الاستمتاع بميسي مبابي: لن أذهب إلى ريال مدريد.. أريد الاستمتاع بميسي
شاهد.. عبدالله السدحان يتعرض لإصابة بالغة في الوجه شاهد.. عبدالله السدحان يتعرض لإصابة بالغة في الوجه
قبل أن تذهب
دراسة: أوميكرون سيزيح سلفه الأخطر متحور دلتا
دراسة: أوميكرون سيزيح سلفه الأخطر متحور دلتا
اكتشف المزيد