عام مبشّر لأونصة الذهب.. هل تلامس 2000 دولار خلال 2022؟

اعتبر رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، في مقابلة مع "العربية" أن المحرك الرئيسي لصعود الذهب في المرحلة الحالية، وفي عام 2022 سيكون الضغوط التضخمية المستمرة.

وتوقع أن تصل أونصة الذهب في التقديرات المرتفعة إلى 2000 دولار.

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وقال رئيس شركة تارجت إن الضغوط التضخمية المستمرة، تُظهر الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، المتوقع لها الصعود في العام الجديد، لنصل إلى مستويات 1% في الولايات المتحدة.

لكنه نبه إلى المعدلات الحقيقية للفائدة التي يمكن أن تظل في المساحة السلبية أو قريبة من الصفر وهذا يؤثر إيجابا على الذهب، موضحا أن حيازات الصناديق المتداولة بدأت تسجل مسارا إيجابيا بعد مرحلة سالبة نشأت منذ يوليو الماضي.

ووصف العملات الرقمية، بأنها صاحبة وأكبر مكسب أمام الدولار في عام 2021، متوقعا أن تكون حركة النزوح من الذهب لو حصلت في العام الجديد، متجهة إلى الأسهم استنادا إلى توقعات انتعاش مرتقب بأسواق الأسهم ربما يكون أقوى مما يجري في العملات الرقمية، ونظرا للتطلع إلى نتائج أفضل للشركات.