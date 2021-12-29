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مصر تستهدف طرح المحطات الكهربائية المقامة مع "سيمنس" بالبورصة

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مصر تستهدف طرح المحطات الكهربائية المقامة مع "سيمنس" بالبورصة

المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي: الطرح يستهدف تعظيم العائد على الأصول العامة

القاهرة - العربية.نت

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أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، بأن مصر تستهدف طرح المحطات الكهربائية المقامة مع شركة سيمنس في البورصة.

نقل البيان عن المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان قوله إن الطرح يهدف إلى "تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، هذا بالإضافة إلى إعادة تمويل استثمارات الدولة لتخفيف الأعباء على الميزانية العامة".

جاء البيان عقب اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمتابعة موقف طرح عدد من الشركات في البورصة المصرية واستعراض تطورات بعض مشروعات صندوق مصر السيادي الاستثمارية.

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استعرض سليمان خطة الصندوق لدعم التحول إلى الطاقة الخضراء وتعظيم الاستفادة منها، لافتاً إلى أنها تهدف إلي دعم التحول للاعتماد على الطاقة المتجددة، وتصدير الطاقة، وزيادة صادرات مصر من المنتجات المختلفة، وخلق فرص عمل جديدة.

أضاف أن دعم التحول الأخضر يتضمن خطة لطرح محطات تحلية المياه، واستخدام الهيدروجين الأخضر في إنتاج الأسمدة، فضلاً عن إنشاء صندوق للطاقة المتجددة بالشراكة مع مؤسسات مالية.

في سياق متصل، استعرض سليمان الشركات المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية، وآراء بنوك الاستثمار بشأن الشركات الواردة بقائمة برنامج الطروحات.

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