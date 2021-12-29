"حلواني إخوان" توصي بتوزيع أرباح نقدية 20% عن عام 2021

أعلنت شركة حلواني إخوان عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021، بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن إجمالي قيمة المبلغ الموزع 70.7 مليون ريال، سيتم توزيعها على عدد أسهم مستحقة للأرباح 35.36 مليون سهم.

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وتبلغ حصة السهم من التوزيع 2 ريال للسهم الواحد.

وسيكون تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

كانت شركة حلواني إخوان، قد أعلنت تراجع أرباحها الفصلية للربع الثالث من العام الجاري بنسبة 44%.

وأظهرت بيانات الشركة، أن صافي الربح خلال الربع الثالث بلغ 14 مليون ريال، مقابل 25.04 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات خلال تلك الفترة بنسبة 7.5% لتصل إلى 236.9 مليون ريال.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال تلك الفترة إلى انخفاض ايرادات الشركة في السعودية خلال الربع الحالي مقارنة بمبيعات غير اعتيادية للربع المماثل من العام السابق بسبب متغير تأثير(كوفيد-19) بالرغم من ارتفاع في ايرادات الشركة التابعة في مصر.