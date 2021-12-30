أسهم أوروبا تصعد مع انحسار المخاوف من "أوميكرون"

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، وسط آمال بأن الأمر قد لا يستدعي فرض قيود جديدة لمكافحة جائحة كوفيد-19 في 2022 وتوقعات بأن المتحور أوميكرون بات أقل وطأة، لكن ظلت المكاسب محدودة بسبب زيادة الإصابات بالمرض.

زاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، صباحاً، بعد انخفاضه بنفس النسبة أمس الأربعاء. وتصدرت قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتجزئة المكاسب.

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وتغلق عدة أسواق أوروبية منها إيطاليا وألمانيا وإسبانيا غدا الجمعة، في حين سيكون التداول لنصف الوقت في أسواق أخرى مثل باريس ولندن عشية العام الميلادي الجديد.

ومع تسجيل الإصابات بكوفيد-19 ارتفاعات قياسية في أنحاء العالم على مدى سبعة أيام حتى الثلاثاء، قال باحثون إن جرعة تنشيطية من لقاح جونسون أند جونسون كانت فعالة بنسبة 84% في الوقاية من ضرورة العلاج بالمستشفيات بين أفراد الأطقم الطبية في جنوب أفريقيا الذين أصيبوا مع انتشار المتحور أوميكرون.

وزاد سهم سيمنس هيلثنيرز 0.6% بعدما وافقت الجهة المنظمة للأدوية في الولايات المتحدة على الاستخدام الطارئ لاختبارات منزلية للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 تنتجها الشركة الألمانية.