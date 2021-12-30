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أسهم أوروبا تصعد مع انحسار المخاوف من "أوميكرون"

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رسم بياني لأداء بورصة لندن
رسم بياني لأداء بورصة لندن
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تصعد مع انحسار المخاوف من "أوميكرون"

دبي - العربية.نت

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صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، وسط آمال بأن الأمر قد لا يستدعي فرض قيود جديدة لمكافحة جائحة كوفيد-19 في 2022 وتوقعات بأن المتحور أوميكرون بات أقل وطأة، لكن ظلت المكاسب محدودة بسبب زيادة الإصابات بالمرض.

زاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، صباحاً، بعد انخفاضه بنفس النسبة أمس الأربعاء. وتصدرت قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتجزئة المكاسب.

وتغلق عدة أسواق أوروبية منها إيطاليا وألمانيا وإسبانيا غدا الجمعة، في حين سيكون التداول لنصف الوقت في أسواق أخرى مثل باريس ولندن عشية العام الميلادي الجديد.

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ومع تسجيل الإصابات بكوفيد-19 ارتفاعات قياسية في أنحاء العالم على مدى سبعة أيام حتى الثلاثاء، قال باحثون إن جرعة تنشيطية من لقاح جونسون أند جونسون كانت فعالة بنسبة 84% في الوقاية من ضرورة العلاج بالمستشفيات بين أفراد الأطقم الطبية في جنوب أفريقيا الذين أصيبوا مع انتشار المتحور أوميكرون.

وزاد سهم سيمنس هيلثنيرز 0.6% بعدما وافقت الجهة المنظمة للأدوية في الولايات المتحدة على الاستخدام الطارئ لاختبارات منزلية للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 تنتجها الشركة الألمانية.

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