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الليرة التركية تهبط إلى 12.9 مقابل الدولار مع تفاقم مخاوف المستثمرين

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الليرة التركية
الليرة التركية
الليرة التركية

الليرة التركية تهبط إلى 12.9 مقابل الدولار مع تفاقم مخاوف المستثمرين

محت المكاسب الكبيرة التي حققتها في الأسبوع السابق

إسطنبول - رويترز

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تراجعت الليرة التركية بنحو 2%، في وقت مبكر من اليوم الخميس، لتمحو المكاسب الكبيرة التي حققتها في الأسبوع السابق، إذ استمرت مخاوف المستثمرين حيال توقعات السياسة النقدية بالبلاد.

وانخفضت الليرة إلى 12.9 مقال الدولار بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش من 12.61 عند الإغلاق أمس الأربعاء.

ورغم ارتفاعها أكثر من 50%، الأسبوع الماضي بعد تدخلات في السوق مدعومة من الدولة، فقدت الليرة 38%، من قيمتها هذا العام.

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وفي سياق متصل، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن‭‭ ‬‬معدل التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يتجاوز مستوى 30%، في ديسمبر/كانون الأول للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.

وفي الاستطلاع الذي شمل 13 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم 30.6%، وهو الأعلى منذ مايو/أيار 2003. وتراوحت التوقعات من 26.4% إلى 37.3%.

وبلغ التضخم حوالي 20%، في الأشهر القليلة الماضية مدفوعا بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان.

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