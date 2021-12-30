اكتتاب "علم".. تخصيص 7.2 مليون سهم للأفراد تشكل 30% من الطرح

أعلنت شركة الرياض المالية، عن نية شركة "علم" طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30%، من أسهم رأس المال البالغ 800 مليون ريال وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

وعِلم هي شركة مساهمة سعودية، مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، وتقدم مجموعة كبيرة من الحلول الرقمية الجاهزة والمخصصة في العديد من المجالات.

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وحسب بيان اليوم الخميس، أفادت الرياض المالية التي تقوم بدور المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام المحتمل لشركة علم، أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 19 ديسمبر 2021، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح أسهمها في 22 ديسمبر.

وأوضح بيان الشركة، أنه سيتم تخصيص كامل أسهم الطرح للفئات المشاركة وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد سوف يتم تحديد السعر النهائي للطرح بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيا للفئات المشاركة 24 مليون سهم تمثل 100% من إجمالي الطرح، وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل الأسهم المخصصة لهم يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 16.800 مليون سهم كحد أدنى تمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح.

وسيتم تخصيص 7.2 مليون سهم من أسهم الطرح لاكتتاب الأفراد كحد أقصى بما يعادل 30% من إجمالي أسهم الطرح.

وتستحوذ الشركة على حصة كبيرة من سوق تقنية المعلومات في المملكة التي بلغت قيمته 101 مليار ريال في 2020، ويبلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت 95% من إجمالي عدد السكان، ويبلغ عدد مستخدمي التواصل الاجتماعي النشطين 72%، كما يقترب معدل انتشار استخدام الإنترنت في المملكة من المعدلات الأخرى في الدول المتقدمة.

أفادت الشركة بأنها تستهدف 4 قطاعات رئيسية في المملكة يبلغ حجم السوق فيها 54.9 مليار ريال طبقا لإحصائيات 2020، وهي الحلول التقنية وإسناد إجراءات الأعمال وإدارة العمليات التشغيلية والاستشارات وخدمات المواد البشرية.

وحققت "علم" إيرادات تقدر بنحو 1.791 مليار ريال في النصف الأول من 2021، بينما سجلت الأرباح عن نفس الفترة نحو 279 مليون ريال.