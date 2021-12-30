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"داو جونز" يواصل تحطيم الأرقام القياسية

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وول ستريت

"داو جونز" يواصل تحطيم الأرقام القياسية

بعد فترة وجيزة من افتتاح الأسواق الأميركية

دبي - العربية.نت

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سجل مؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوياته على الإطلاق، بعد فترة وجيزة من افتتاح الأسواق الأميركية اليوم الخميس، ليواصل تحقيق ارتفاعات قياسية في وقت كشف انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية عن عدم تأثر التوظيف بزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر داو جونز 33.85 نقطة أو 0.09% عند افتتاح التداول إلى 36522.48 نقطة.

كما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 عند قرع جرس الافتتاح 1.17 نقطة أو 0.02% إلى 4794.23 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع 7.23 نقطة أو 0.05% إلى 15758.98 نقطة.

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