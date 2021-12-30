"مصرف الإنماء" يوصي بتوزيع أرباح نقدية 4% عن النصف الثاني من 2021

أعلن مصرف الإنماء عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م، بنسبة 4%، من القيمة الاسمية للسهم.

وقال المصرف في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن إجمالي المبلغ الموزع 795.1 مليون ريال، موزعة على عدد أسهم مستحقة 1.98 مليار سهم.

مادة اعلانية

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال بعد خصم الزكاة.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي المصرف المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للمصرف والمقيدين بسجلات المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وذكر المصرف أن التوزيعات النقدية الخاصة بالمستثمرين الأجانب غير المقيمين يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) سوف تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضربية الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.