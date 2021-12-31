أسهم أوروبا تستقر في آخر يوم تداول بعام 2021

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، وسط زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 في أنحاء العالم ومخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

صباحاً، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02%، وتصدرت أسهم شركات السفر الخسائر. ويتجه المؤشر الذي زاد 0.2% في الجلسة السابقة صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 1.3%.

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وألغيت احتفالات العام الجديد في أنحاء العالم، بعدما ألقت زيادة الإصابات بكوفيد-19 بظلالها على أجواء الاحتفال للعام الثاني على التوالي.

لكن المؤشر الأوروبي بصدد إنهاء العام مسجلا زيادة بنسبة 22.5%، كما تتجه كافة المؤشرات الفرعية صوب إنهاء العام على ارتفاع.