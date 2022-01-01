بيان ينفي بيع 43.5 مليون سهم من "المراعي" السعودية

نفى الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، ما وصفه بـ "شائعة بيع 43.5 مليون سهم من أسهمه في شركة المراعي" المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول".

جاء ذلك بحسب بيان صحفي أصدره اليوم السبت رئيس مجلس إدارة شركة سلطان القابضة، الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وتلقت "العربية.نت" نسخة منه.

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أفاد البيان بأن الأمير سلطان بن محمد قام "بتأسيس شركة سلطان القابضة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) مسجلة بالسجل التجاري بمدينة الرياض برقم (1010637076) في 12/10/1441هـ بهدف تحويل جميع الاستثمارات المسجلة باسمه شخصياً بكافة أنواعها - بما في ذلك الحصص والأسهم في الشركات - إلى شركة سلطان القابضة التي يمتلكها بالكامل".

وأكد البيان "عدم صحة ما يجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات تزعم على وجه غير صحيح، أن الأمير سلطان قد باع عدد (43,500,000) من أسهمه في شركة المراعي".

كما نفى البيان أي صلة للأمير سلطان بأي من المعرفات والحسابات التي قامت بنشر الشائعات حول هذا الأمر.

وأشار البيان إلى "صدور موافقة هيئة السوق المالية على نقل الأسهم الخاصة بالأمير سلطان من محفظته إلى المحفظة المسجلة باسم شركة سلطان القابضة دون تنفيذ صفقة، مما يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله من أخبار، وأنها لا تتجاوز كونها إشاعات".