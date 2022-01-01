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10 أسهم مصرية تخترق مستويات قياسية في ديسمبر

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البورصة المصرية

10 أسهم مصرية تخترق مستويات قياسية في ديسمبر

سهم "ثمار" لتداول الأوراق المالية في صدارة القائمة

العربية.نت

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على الرغم من موجة المخاوف التي قلصت من استمرار تحرك الأسهم في اتجاه صعودي، لكن تمكنت 10 أسهم مدرجة في البورصة المصرية من تحقيق ارتفاعات ومكاسب صاروخية خلال شهر ديسمبر الماضي.

وفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، فقد جاء سهم الشركة المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية في صدارة القائمة بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 48.93% لينهي تعاملات شهر ديسمبر الماضي عند مستوى 2.429 جنيه.

في المركز الثاني، حل سهم شركة جلاكسو سميثكلاين والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 45.95% خلال شهر ديسمبر الماضي ليغلق عند مستوى 30.880 جنيه. وجاء سهم شركة "أكتوبر فارما" في المركز الثالث بعدما صعد خلال الشهر الماضي بنسبة 41.74% ليغلق عند مستوى 163.020 جنيه.

جاء سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في المركز الرابع بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 35.01% ليغلق عند مستوى 6.710 جنيه. فيما حل سهم شركة "جي بي أوتو" في المركز الخامس بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 30.77% ليغلق عند مستوى 5.100 جنيه.

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في المركز السادس، حل سهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بعدما صعد بنسبة 28.54% ليغلق عند مستوى 5.990 جنيه. وفي المركز السابع جاء سهم شركة مصر للفنادق بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 27.75% ليغلق عند مستوى 23.020 جنيه.

حل سهم الشركة المتحدة للإسكان والتعمير في المركز الثامن بعدما ارتفع بنسبة 26.86% ليغلق عند مستوى 4.400 جنيه. فيما حل سهم شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير في المركز التاسع بنسبة 25.5% ليغلق عند مستوى 17.570 جنيه. وأخيراً، جاء سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في المركز العاشر بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 22.69% ليغلق عند مستوى 2.920 جنيه.

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