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أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع

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أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع

وصل إلى أعلى مستوى له في 22 نوفمبر

رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها منذ ستة أسابيع قبل تخليها عن مكاسبها واستقرارها اليوم الاثنين بعد أن أدت عمليات شراء للذهب، والتي عززها ارتفاع إصابات سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، إلى إحداث توازن مع ضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1826.58 دولار للأونصة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1831.49 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1٪ إلى 1826.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.15 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.4% إلى 966.00 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1899.81 دولار للأونصة.

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