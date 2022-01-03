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أسهم أوروبا تبدأ 2022 بارتفاعات قياسية

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الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تبدأ 2022 بارتفاعات قياسية

بعد أن سجلت ثاني أفضل أداء سنوي على الإطلاق في العام الماضي

دبي - العربية.نت

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قفزت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الاثنين، لتبدأ العام باتجاه صاعد على أمل استقرار الانتعاش الاقتصادي على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% إلى 490.76 نقطة متجاوزا مستواه القياسي الذي سجله في نوفمبر والذي بلغ 490.58 نقطة.

وسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 22.4% خلال عام 2021 ليشهد ثاني أفضل أداء سنوي بعد عام 2009، إذ دعمت إجراءات التحفيز الاقتصادي ونمو إيرادات الشركات وحملات التطعيم ضد كوفيد-19 إقبال المتعاملين على سوق الأسهم.

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وارتفعت بورصات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بما بين 0.6% و0.8% في حين كانت أسواق لندن مغلقة بسبب عطلة.

وقاد قطاع صناعة السيارات الارتفاعات فزادت أسهمه بنسبة 1.3%. وقفز سهم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران بنسبة 5% بعد رفع تقييم السهم من توصية بالبيع إلى توصية بالشراء.

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